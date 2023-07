Boram inaugura fábrica do Polo Industrial de Manaus e projeta faturar R$ 69 milhões em 2023

A empresa pioneira na Região Norte do país que trouxe a Manaus as primeiras motos elétricas da marca

Manaus (AM) – ­Transformar de forma gradual e sustentável a cultura da mobilidade urbana a combustão em elétrica no Brasil. Com essa premissa, nasceu em 2020 a Boram Eletric Motors – empresa pioneira na Região Norte do país que trouxe a Manaus as primeiras motos elétricas da marca. Em menos de dois anos de atuação no mercado, a companhia anuncia a inauguração de uma fábrica no Polo Industrial de Manaus (PIM), prevista para julho este ano.

A empresa já acumula números que saltam aos olhos no mercado: conta com oito lojas em operação, cinco motos elétricas no portfólio, 1,2 mil unidades vendidas, R$ 13 milhões de faturamento em 2022 e projeta aumentar a receita em 500% (5x), o equivalente a R$ 69 milhões em 2023.

Para a inauguração da fábrica foram investidos até o momento mais de R$ 10,2 milhões, sendo R$ 3,6 milhões direcionados à infraestrutura da fábrica, com capacidade operacional para produção de até 2 mil unidades por mês e mais R$ 6,6 milhões para aquisição dos insumos para produção dos primeiros meses. A novidade marcará o início da transição de importação da companhia para fabricação local.

Atualmente, a marca já reúne um time engajado de 44 colaboradores; agora a estimativa é gerar mais 25 empregos diretos e 25 indiretos na indústria e mais outros 30 empregos nas lojas e centros de distribuição. A Boram promete se consagrar como referência no setor.

“A fábrica chega para consolidar nossos planos de expansão. Queremos ter mais propriedade intelectual e oferecer ainda mais qualidade. O estado do Amazonas é o polo industrial de duas rodas da América Latina. Aqui estão as fábricas da Honda, da Yamaha e outras empresas de duas rodas. Além disso, nosso projeto está amparado pelas Leis da Zona Franca de Manaus. Estar nessa localidade, ser uma empresa da Amazônia e vender mobilidade elétrica promovendo a cultura da sustentabilidade faz todo o sentido”, explica o sócio-fundador da Boram Eletric Motors Thiago Freire.

Do Norte rumo a todas as capitais do Brasil

Para a inauguração da fábrica no PIM foram investidos até o momento mais de R$ 10,2 milhões Foto: Divulgação

O novo passo da empresa ainda nasce com o propósito de escalar o negócio para o todo o Brasil. Hoje, as lojas da Boram estão espalhadas nos estados do Amazonas, de Rondônia e de Roraima, mas o roadmap em cena visa ao lançamento de mais 25 lojas próprias em cada capital brasileira até 2027.

Essas novas unidades, chamadas de Flagships serão hubs de sustentação das lojas satélites da marca, abrangendo tanto os estabelecimentos localizados no interior do país quanto em shoppings, além das filiais e do credenciamento de revendas autorizadas/franqueadas.

Diferenciais para o mercado

Além de convidar as pessoas a viverem uma nova experiência de mobilidade urbana, totalmente em harmonia com o meio ambiente, a Boram impulsiona a inovação e impacta a forma de ir e vir evidenciando a importância da sustentabilidade. A marca também provoca o movimento para a eletrificação das cidades com postos de recargas e troca de bateria com energias renováveis; além disso, já abrange valores na prática resultantes no sucesso em menos de dois anos no mercado.

A novidade marcará o início da transição de importação da companhia para fabricação local Foto: Divulgação

O foco no atendimento e no pós-venda de excelência são prova disso. Não à toa, a marca já integra em suas Flagship’s o Boram Service, a maior oficina de serviços de mobilidade elétrica da região Norte do país, planejada para um pós-venda excelente que aborda a exclusividade dos produtos elétricos e privilegia o atendimento especializado, além do Boram Lounge, um espaço de conveniência e integração dos usuários da marca.

“O nosso conceito é hiperlocal – uma loja grande, em um setor abrangente, que dá acesso a todas as outras lojas satélites para se abastecerem de partes e peças nessa loja da capital”, informa o sócio-fundador da Boram Hélio Freire.

Sem se preocupar com a autonomia das motos, os clientes ainda podem contar com preços acessíveis e muito estilo, conforto e muita segurança. Hoje, o catálogo da Boram integra modelos como scooter, choper, new choper, moto sport, sport cross e patinete. Para se ter uma ideia, é possível adquirir uma scooter a R$14.750,00.

Parceria de irmãos

Thiago Freire e Hélio Freire Foto: Divulgação

O negócio dos irmãos Freire nasceu do sonho de empreendedores visionários. Em busca de soluções tecnológicas sustentáveis, Thiago e Hélio, que já acumulavam trajetórias e tanto dentro e fora de grandes companhias, descobriram nas motos elétricas o potencial para revolucionar a mobilidade no Brasil.

Thiago reúne mais de 17 anos de experiência no comércio exterior, focados no desenvolvimento de produtos sustentáveis na Amazônia e mais cinco anos como engenheiro de produto da multinacional Nokia. Hélio, conta com 19 anos de atuação no mercado de TI onde ocupou o cargo de gestor na área em grandes empresas no Polo Industrial de Manaus.

*Com informações da assessoria

