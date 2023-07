Preso, homem revela local em que corpo de mulher foi ‘desovado’ em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Odemiro, de 19 anos, indicou o local em que estava o corpo de uma mulher desaparecida, após ele ser preso na manhã desta terça-feira (11), em Manaus.

O homem havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, por meio do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas ele acabou confessando ter participado do homicídio de uma mulher identificada apenas como Luzinete, que estava desaparecida há pelo menos um mês.

Ele contou que participou do sequestro e desova do corpo da vítima, que ocorreu nas margens do Rio Negro, na comunidade Casa Branca, região central de Manaus.

Policias militares foram no local apontado por Odemiro e encontraram um corpo em avançado estado de decomposição. Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso segue sendo investigado de Polícia Civil do Amazonas.

Leia mais:

Ex-servidora envolvida no esquema de rifas ilegais em Manaus está foragida, diz polícia

Homem é assassinado a tiros no bairro Santo Agostinho

Homem é assassinado enquanto vendia churrasco em Manaus