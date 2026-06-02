Investigação

O homem havia saído recentemente de um centro de reabilitação e foi encontrado morto na mesma área onde outro corpo foi localizado horas antes.

Manaus (AM) – Um segundo corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira (2) na mesma área de mata onde, horas antes, moradores localizaram um homem morto no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A nova vítima foi identificada como Isaías Sutero Sena, de 40 anos, que estava desaparecido havia quatro dias.

Segundo familiares, Isaías havia deixado recentemente um centro de reabilitação. O corpo foi encontrado em uma área próxima à Estrada da Vivenda Verde, na Rua da Paz, a poucos metros do local onde, pela manhã, foi localizado o corpo de Elias Nascimento Bastos, de 34 anos, conhecido como “Patinho”.

De acordo com informações preliminares, Isaías estava com as mãos amarradas para trás e vestia calça e camisa de manga longa pretas. Moradores da região acionaram a polícia após encontrarem o corpo na área de mata.

Segundo corpo encontrado no mesmo local

O primeiro cadáver foi encontrado por volta das 8h30. A vítima, identificada como Elias Nascimento Bastos, apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Elias morava na comunidade Lago Azul, na zona norte de Manaus. Conforme familiares, ele já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas.

Durante a ocorrência, policiais militares encontraram uma bolsa preta e uma corda nas proximidades. No momento em que foi localizado, Elias usava um moletom vermelho e uma calça cinza.

Polícia investiga possível ligação entre os casos

A descoberta de dois corpos na mesma região em menos de um dia causou preocupação entre os moradores do Tarumã. Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a extensa área de mata para os trabalhos da perícia.

Até o momento, as autoridades não confirmaram se existe relação entre as mortes de Isaías e Elias. Os dois casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML), e a polícia aguarda o resultado dos exames periciais para ajudar a esclarecer a motivação e a autoria dos crimes.

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