Com pernas cortadas, corpo é achado dentro de geladeira em ramal de Manaus

Um corpo sem identificação foi encontrado com as pernas amputadas dentro uma geladeira, na manhã desta sexta-feira (14), no ramal do UDV, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com as informações preliminares repassadas pela polícia, o corpo é do sexo masculino, foi descoberto por moradores e ele apresentava marcas de agressões e tiros. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime violento.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo e realizar o procedimento padrão. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

