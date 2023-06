Corpo é abandonado dentro de sofá velho no São José

No local não existe câmeras de segurança e a noite, a iluminação é precária

O corpo de um homem não identificado foi encontrado abandonado dentro um sofá velho na travessa Careiro, bairro São José, Zona Leste da capital amazonense, durante a noite de sábado (17).

De acordo com os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares encontraram o corpo dentro do móvel desgastado e segundo as testemunhas, o cadáver foi abandonado por pessoas que empurravam um carrinho de rolimã.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que informou que a vítima sofreu um traumatismo craniano, pois apresentava sinais de agressões na cabeça.

No local não há câmeras de segurança e pela noite, a iluminação é precária. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

