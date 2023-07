Vigilante é morto com a própria arma após ser rendido por bandido em posto de gasolina em Manaus

O suspeito fugiu com a arma do trabalhador e a moto de um cliente que estava no posto de gasolina

Manaus (AM) – Um vigilante, de 35 anos, que trabalhava em um posto de gasolina morreu, na madrugada deste domingo (16), após ser baleado por criminosos. O crime ocorreu enquanto a vítima trabalhava no estabelecimento , localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Aleixo, Zona Centro-sul de Manaus.

De acordo com policiais da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um suspeito chegou no posto de gasolina em motocicleta, rendeu o vigilante com um simulacro de pistola e desarmou o trabalhador. Após a ação ele efetuou disparos contra a vítima.

Moto abandonada pelo suspeito. Foto: Reprodução

O suspeito roubou a motocicleta de um cliente que estava no posto e fugiu do local. A moto que suspeito chegou no posto e o simulacro foram abandonados no local e apreendidos pela polícia.

A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital João Lúcio, mas não resistiu. O crime foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

