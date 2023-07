Bilhete misterioso é encontrado próximo de corpo esquartejado em Manaus

Manaus (AM) – Um corpo do sexo masculino, não identificado, foi encontrado dentro de um saco de fibra, na manhã deste sábado (15), no bairro Santa Luzia, zona Sul de Manaus.

O corpo estava esquartejado, com apenas a cabeça e a mão da vítima dentro do saco, e ao lado foi encontrado um bilhete escrito “morri porque sou informante do coquinho”.

O corpo foi encontrado por moradores da área que passavam pelo local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e removeu o corpo da vítima.

