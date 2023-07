Em Manaus, inscrições para curso de “Pré-Aceleração de Startups” seguem até 18 de agosto

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), anuncia, nesta quarta-feira (19), que as inscrições para o curso de “Pré-Aceleração de Startups” encerram no dia 18 de agosto.

O programa é proposto para 50 startups com até cinco participantes por negócio. Executado pela organização “Inova Mais”, a aceleração faz parte do edital “Mais Inovação” e visa impulsionar os empreendimentos da região.

“O ‘Pré-Aceleração de Startups’ é uma oportunidade única para impulsionar o empreendedorismo e a inovação em nossa cidade. Nosso objetivo é criar um ambiente propício para o surgimento e crescimento de startups, capacitando nossos talentos locais e atraindo novos empreendedores para investir na capital. A partir deste curso iremos fornecer uma base sólida de conhecimentos e habilidades essenciais para o sucesso no mundo das startups”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

A atividade é voltada para empreendedores de negócios formais ou informais (com ou sem CNPJ), micro e pequenos, que tenham um negócio ou ideia inovadora, que residem em Manaus. A pré-aceleração completa é composta por capacitações presenciais e mentorias individuais on-line.

No total, serão realizados três módulos por turma. O primeiro deles vai abordar: Lean Startup; Design Thinking; Customer Development e Proposta de Valor. No segundo, os participantes aprenderão sobre Modelo de Negócios; Mercado e Marketing; Experiência do Usuário e Pitch. Já o terceiro módulo será totalmente prático, com Prototipação e Validação; Desenvolvimento e Apresentação do Mínimo Produto Viável (MVP) e mentorias técnicas.

A equipe de mentores, especialistas e profissionais experientes estará à disposição dos participantes para orientá-los durante todo o processo, auxiliando no desenvolvimento de seus projetos e ideias. O curso tem a importância de promover a cultura do empreendedorismo e da inovação, criando uma rede de colaboração e apoio mútuo entre os empreendedores locais.

Os empreendedores participarão de algumas etapas, entre elas, o início da pré-aceleração, a duração dos três módulos, o período de mentorias, e o Demoday, seguido da finalização. Além disso, os participantes estarão se conectando às oportunidades de investimento e parcerias estratégicas, possibilitando que startups ganhem escala e alcancem um público maior.

Os interessados podem se inscrever on-line, por meio do site: https://www.inovamaismanaus.com, e aguardar a lista dos selecionados, que estará disponível em 31/8. As aulas serão ministradas no período de 11/9 a 15/12, das 9h às 17h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, 290, Centro, Zona Sul.

*Com informações da assessoria

