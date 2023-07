Fábrica do PIM recebe visita do Governo do AM em busca de apoiar projetos de logística reversa

Manaus (AM) – Em busca de ampliar a produção sustentável do Polo Industrial de Manaus (PIM), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), visitou, nesta quarta-feira (19), a empresa Amera, localizada no Distrito Industrial, zona sul da capital.

O secretário executivo da pasta, Gustavo Igrejas, reforçou o apoio a projetos de logística reversa, que trata do fluxo dos materiais, garantindo a destinação adequada dos produtos para evitar a poluição no meio ambiente.

Acompanhado da secretária executiva adjunta de Relações Institucionais (Seari), Tayana Rubim e do chefe do Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior (Daice), Sidnei Magalhães, Igrejas também destacou o interesse do Estado em fomentar empresas que auxiliem na preservação do meio ambiente.

“A Sedecti esteve hoje na fábrica da Amera, uma empresa que trabalha com reciclagem de pneus e tem um apelo ecológico muito grande. O governo do Amazonas sempre apoia este tipo de projeto, que cumpre a logística reversa. A empresa nos enche de orgulho por estar na Zona Franca de Manaus, gostaríamos inclusive de fomentar outras empresas do porte dela, que trabalham com a reciclagem, que elas se instalassem aqui”, diz Igrejas.

Inaugurada em maio deste ano, a Amera é especializada na produção de materiais 100% recicláveis e na logística reversa. A empresa desenvolveu uma tecnologia que transforma pneus descartados em pisos emborrachados ecológicos e sustentáveis. A diretora da fábrica, Sueli Cossuol, agradeceu a visita equipe nas instalações.

“É muito importante a gente sentir esse suporte. Nós que estamos começando precisamos desses ‘braços’ para conseguir consolidar a operação e ter sucesso a longo prazo, principalmente aumentar o nosso objetivo que é aumentar a nossa produção gradativamente”, explica.

Logística Reversa

A Amera coleta os pneus descartados e faz a retirada do aço presente nos produtos. Após este procedimento, encaminha o material para a trituração e os transforma em pisos e materiais feitos da borracha reciclada.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Fenearte 2023: Artesãos amazonenses arrecadam mais de R$ 400 mil em Olinda

Governo estuda ação para autônomo participar do Minha Casa, Minha Vida

‘Parentas que Fazem’ financia organizações de mulheres indígenas do Amazonas