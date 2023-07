Fenearte 2023: Artesãos amazonenses arrecadam mais de R$ 400 mil em Olinda

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão que administra o artesanato no estado, participou da 23ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Considerada a maior feira do segmento na América Latina, os artesãos amazonenses arrecadaram mais de R$ 400 mil entre os dias 5 a 16 desse mês.

A participação dos profissionais no evento foi organizada pelo Governo do Estado, por Setemp, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Amazonas.

De acordo com dados divulgados pela organização da feira, o Amazonas comercializou 7.790 peças, tendo o retorno financeiro de R$ 470.189 durante os doze dias de exposição, superando o valor arrecadado em 2022, que foi de R$ 358.057.

Durante os dias de evento, os artesãos tiveram a oportunidade de expor e vender diversas peças como ecojoias, biojoias, cestarias, entre outros produtos confeccionados à mão. De acordo a coordenadora do artesanato no Amazonas, Cláudia Monteiro, estar à frente dessa iniciativa mais uma vez é muito significante:

“O estado do Amazonas estar novamente com um estande na Fenearte 2023 significa muito, pois a exposição que esses artesãos recebem, resulta em diversos benefícios, desde o conhecimento das peças, e claro, a renda adquirida durante a feira”, afirmou.

Para o titular da Setemp, Paulo Gilson, estar presente no evento, é sinal de que o trabalho continua sendo feito e que o resultado tem sido positivo na contribuição de renda dos artesãos.

“O Governo do Amazonas, juntamente com a Setemp e Sebrae, está mais uma vez atuando no artesanato amazonense, com intuito de fortalecer o segmento no estado, ajudando a expandir a outros países, através da visibilidade que os profissionais recebem nessas grandes feiras”, disse.

A 23ª edição da Fenearte teve como tema “Louceiros de Pernambuco – Arte da Terra, Poesia das Mãos”, uma homenagem à arte histórica feita com barro por povos indígenas. A feira também tem como objetivo valorizar e difundir saberes tradicionais, estimulando o potencial de crescimento dos artesãos, funcionando como importante elemento estruturador da cadeia produtiva do artesanato local.

*Com informações da assessoria

