Serasa registra aumento de 70% na busca por regularização de dívidas

O início das negociações promovidas pelo programa Desenrola Brasil mexe com os indicadores de inadimplência do país

Escolhida por alguma das principais instituições financeiras do país como canal parceiro para negociação de parte das dívidas disponibilizadas no contexto da Faixa II do programa do Governo Federal, a Serasa registrou um aumento de 70% na regularização de contas nos primeiros sete dias da iniciativa governamental comparada com o mesmo período de maio e 61% em relação a junho, quando os números já vinham sendo impactados pelo debate do tema.

Apenas entre 17 e 24 de julho, a plataforma Serasa Limpa Nome intermediou a negociação de 1.198.147 de dívidas. Interessante observar, porém, que boa parcela das negociações não faz parte do âmbito do Desenrola Brasil, ou seja, nem todas são dívidas bancárias, como prevê a Faixa 2 do programa.

“Percebemos que o debate nacional sobre o endividamento aumentou o interesse do brasileiro em regularizar sua vida financeira de modo geral”, explicou Matheus Moura, diretor da Serasa.

Descontos maiores

A demanda maior também se explica pelas oportunidades geradas pelo próprio Desenrola Brasil, já que as instituições financeiras, credoras da Faixa 2 do programa, aumentaram os percentuais de descontos.

Somente nas negociações com bancos realizadas via aplicativo ou site da Serasa, o volume total de descontos chegou a R$ 973.996.026,00 – 97% maior que o mesmo período de junho.

“Esse volume de descontos comprova como o momento é favorável para quem pretende negociar as dívidas e retomar acesso ao crédito”, diz Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome.

