Serasa dá dicas para usar a Carteira Digital com segurança

Manaus (AM) – Com a popularização de carteiras digitais que auxiliam na praticidade de transações financeiras do dia a dia, surgem também novos desafios relacionados à segurança no ambiente digital. Atentos a novas formas de movimentação de dinheiro, criminosos se aproveitam de técnicas cada vez mais sofisticadas para realizar golpes, que reforçam a necessidade de cuidados especiais para a proteção contra as fraudes.

“A carteira digital é uma forma conveniente de armazenar e gerenciar dinheiro em dispositivos móveis, permitindo que o usuário armazene seus dados bancários, cartões e outras em um único lugar”, explica Laís Gabriel, especialista da Serasa.

“Essas informações podem ser usadas para fazer transações online, protegidas por medidas de segurança robustas, como autenticação de dois fatores e criptografia de dados”.

A partir do uso cada vez mais frequente, devido à facilidade da ferramenta, as tentativas de fraude se tornam realidade. Na campanha Serasa Contra as Fraudes, a empresa reforça alguns dos golpes mais comuns associados ao uso de carteiras digitais e dicas para se proteger:

1. Phishing: os golpistas usam e-mails, mensagens de texto e sites falsos para enganar os usuários, fazendo-os compartilhar informações pessoais, incluindo detalhes da carteira digital. Verifique cuidadosamente os remetentes e URLs antes de fornecer qualquer informação.

2. Malware: alguns criminosos podem usar softwares maliciosos para infectar o dispositivo do usuário e roubar informações da carteira digital, incluindo senhas e chaves privadas. Mantenha o software do dispositivo atualizado e busque opções de antivírus para evitar essas ameaças.

3. Ataques de força bruta: método de ataque antigo, mas ainda popular entre os hakers, consiste em tentar violar senhas ou chaves privadas, usando a abordagem de tentativa e erro para adivinhar o código. Para prevenir, escolha senhas fortes e criptografadas, e ative a autenticação de dois fatores para proteger sua carteira digital.

4. Carteiras falsas: golpistas podem criar aplicativos falsos de carteiras digitais para enganar os usuários e roubar informações pessoais. Baixe aplicativos apenas de fontes confiáveis, como a loja oficial de aplicativos do seu dispositivo.

5. Dispositivos roubados: se o seu celular, computador ou dispositivo móvel for perdido ou roubado, as informações da carteira digital também podem ser comprometidas. Nesse caso, mantenha o dispositivo protegido com senhas e biometria para evitar roubos físicos.

Pagamento seguro com a Carteira Digital Serasa

Buscando inovações em seu ecossistema de soluções financeiras, a Serasa desenvolveu sua própria Carteira Digital, que conta com a estrutura e expertise de proteção de dados da empresa. “A PagueVeloz, nossa instituição de pagamento parceira, também é regulamentada pelo Banco Central, o que garante a proteção de todas as operações realizadas”, afirma Laís.

Além da conveniência e opções de controle financeiro, a preocupação com a segurança é prioridade. “Mesmo que seu smartphone seja roubado ou perdido, a Carteira está protegida por sua senha, PIN ou digital cadastrada no celular e no próprio aplicativo”, explica a especialista. Dessa forma, é possível acessar rapidamente por outro dispositivo e bloquear movimentações futuras para evitar problemas.

No aplicativo da Serasa, é possível pagar boletos em até 12 vezes, recarregar o celular, fazer transferências e receber pagamentos com praticidade e segurança. Sem taxa de manutenção, o serviço também proporciona a consulta e o pagamento de débitos veiculares sem sair de casa. Confira o passo a passo para começar a usar:

Baixe o aplicativo da Serasa no Google Play ou App Store . Se preferir, acesse a sua área logada no site .

ou . Se preferir, acesse a sua . Faça login com seu CPF e senha. Se ainda não tiver um cadastro, pode criar o seu na hora, em poucos minutos e sem pagar nada.

Pronto! Na página inicial, basta clicar em “Pagar” para ter acesso aos serviços da Carteira Digital Serasa.

