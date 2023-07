Grupo Queiroz promove saldão digital com descontos que chegam até 70% em produtos

Manaus (AM) – O Grupo Queiroz iniciou, nesta semana, o saldão digital, com produtos de vários segmentos com até 70% de desconto. De itens de papelaria até alimentos, os consumidores vão encontrar tudo com preços bastante atrativos.

O diretor do Grupo, Anderson Queiroz, ressalta que o saldão é uma ótima oportunidade para o empreendedor comprar itens que são de uso contínuo, com preço mais baixo.

Segundo Anderson Queiroz, a opção por realizar a ação de forma digital, no site, é para que os todos os clientes aproveitem os descontos. Pelo site, o consumidor tem a comodidade de escolher, pagar e receber tudo no endereço que preferir.

Para aproveitar o saldão basta acessar o site www.lojasqueiroz.com.br e clicar na aba saldão. Em seguida, é só escolher os itens e a quantidade, e finalizar a compra. Outras vantagens são o parcelamento em até 3 vezes sem juros e fretes grátis para compras a partir de R$ 100.

Empresa

Fundado pelos irmãos Otoniel e Samuel Queiroz, em 1993, em Manaus, o grupo é referência em embalagens, uma das principais empresas do segmento no país. É também umas das principais da região Norte em materiais para food service e papelaria.

No Amazonas, a Queiroz conta com 15 lojas estrategicamente localizadas em todas as zonas de Manaus, além de um centro de distribuição que funciona 24h, facilitando a logística e o abastecimento das unidades e das entregas para os clientes do interior. Desde 2021, a Queiroz está presente também em Roraima, com duas lojas em Boa Vista.

A Queiroz atua, ainda, em diferentes plataformas digitais, como o site www.lojasqueiroz.com.br e televendas, facilitando e agregando comodidade ao dia a dia do consumidor.

*Com informações da assessoria

