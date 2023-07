Messi marca duas vezes em goleada de 4 a 0 do Inter Miami

O Inter Miami é líder do Grupo J com 6 pontos na Leagues Cup

Messi voltou ao compo para se segundo jogo pelo Inter Miami, nesta terça-feira (25). O argentino marcou dois gols e deu uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Atlanta United pela Leagues Cup.

A vitória no DRV PNK Stadium, garantiu a vaga do time da Flórida no mata-mata do torneio que junta clubes norte-americanos e mexicanos.

No jogo se estreia Messi entrou no segundo tempo, já na partida desta terça-feira o melhor do mundo foi titular marcando dois dos quatro gols do time de David Beckham.

Leagues Cup

A Copa das Ligas é uma competição anual de futebol disputada entre equipes da Major League Soccer e da Primera División de México a fim de estabelecer a melhor equipe dentre as duas principais ligas da América do Norte. O Inter Miami é líder do Grupo J com 6 pontos jogando contra o Cruz Azul e o Atlanta United.

Primeira assistência de Lionel Messi pelo Inter Miami, mais um gol de Taylor.



Messi agora tem 4 participações em gols em 2 jogos pelo Inter Miami.pic.twitter.com/7IZk4B2D7I — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) July 26, 2023

*Com informações CNN

Leia mais

Com Messi, Inter Miami explode nas redes sociais e atrai mais de 10 milhões de seguidores

Messi marca gol mais rápido da carreira

Apresentação de Messi no inter Miami pode ter show de Shakira e Maluma