Apresentação de Messi no inter Miami pode ter show de Shakira e Maluma

O Inter Miami tenta contratar Shakira, Bad Bunny e Maluma para a apresentação de Lionel Messi. O evento deve acontecer no próximo domingo (16), no estádio DRV PNK.

Chamado de “The Unveil” (A Revelação), incluirá shows emocionantes, palestras em campo e muito mais, disse a franquia num comunicado de imprensa também distribuído pela MLS sem citar Messi nem os artistas. No entanto, de acordo com o jornalista Franco Panizo, os cantores latinos estão sendo cotados.

Messi chegou a Miami nesta terça-feira (11) para se apresentar ao seu novo clube. A estreia do argentino com a camisa da Inter Miami deve acontecer no dia 21, contra o Cruz Azul, pela Copa das Ligas (uma nova competição envolvendo todos os times da MLS e da Liga MX do México).

Jorge Mas, um dos proprietários do clube, revelou em entrevista ao ‘El País’ que Messi ganhará “entre 50 e 60 milhões anuais” (entre R$ 240 e 288 milhões, na cotação de hoje) por temporada.

*Com informações da Uol

Leia mais:

Vasco encaminha contratação de Ramón Díaz como novo técnico

Flamengo realiza último treino antes de confronto contra o Furacão

Fluminense vence Inter em primeiro jogo após anúncio de Diniz na Seleção; técnico é vaiado