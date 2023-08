Câmara Municipal inicia ação em alusão ao Dia Nacional da Saúde

Manaus (AM) – A Câmara Municipal de Manaus (CMM), através da Diretoria de Saúde (Disau), promove hoje (03) e amanhã (04) uma ação com oferta de diversos serviços de saúde voltados para os servidores da Casa Legislativa e também para o público externo. Estão sendo disponibilizados das 8h às 14h, no hall da CMM, serviços como aferição de pressão e glicemia, orientações para doenças como hipertensão e diabetes, avaliação nutricional, ginástica laboral, triagem e atendimento psicológico.

A coordenadora da ação, enfermeira Erica Nascimento, disse que os serviços estão sendo ofertados com o intuito de promover mais saúde para os servidores da CMM.

“Quem vier aqui vai poder ter acesso a teste de glicemia, aferição de pressão arterial, avaliação nutricional e psicologia também. Então nós estamos convidando os servidores para participar desta ação porque é muito importante” , enfatizou Erica.

Servidora da CMM há 10 anos, Izimar Sampaio aprovou a iniciativa. “É muito importante (a ação) porque hoje em dia o clima está muito quente, as pessoas estão tendo muito infarto, então aqui a gente consegue ter controle, monitorar a nossa saúde”, disse.

Foto: Câmara Municipal de Manaus

Outras ações

Esta é a primeira grande ação envolvendo todos os profissionais que atuam na equipe de saúde da CMM, mas outras ações já foram realizadas desde o início do ano.

Em maio, a Disau coordenou uma campanha de vacinação que ofertou doses da vacina contra a Influenza e da bivalente contra a Covid-19. Ao todo foram disponibilizadas 400 doses da vacina aos servidores da Casa Legislativa.

No mês de junho, em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), a CMM recebeu o “Vampirão”, unidade móvel de coleta do órgão, em alusão à campanha Junho Vermelho, com o intuito de incentivar a doação de sangue.

*Com informações da CMM

