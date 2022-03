Custos da construção do AM acumulam alta de 14,55%, em 12 meses

A alta nos custos da construção em fevereiro no Amazonas se deu pelo aumento no valor da mão de obra

Manaus (AM) – O Índice da Construção Civil – SINAPI no Amazonas, referente ao mês de janeiro, variou 0,27%, em relação ao índice de janeiro (1,22%). No acumulado do ano (janeiro e fevereiro), a alta é de 1,49%.

Já a variação acumulada dos últimos 12 meses registra 14,55% de aumento nos custos da construção civil do Estado. Os dados foram divulgados hoje (11) pelo IBGE.

No país, o índice subiu 0,56% em fevereiro, uma variação 0,16 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de janeiro, que foi de 0,72%. Dessa forma, o acumulado dos dois meses de 2022 até aqui é de 1,28%. Nos últimos 12 meses, a alta é de 16,28%.

A alta nos custos da construção em fevereiro no Amazonas se deu pelo aumento no valor da mão de obra, que foi de R$ 564,56, em fevereiro, com alta, em relação a janeiro (R$ 557,67); e não pelo preço dos materiais de construção, que tiveram queda, partindo de R$ 917,65, em janeiro, para R$ 914,81,em fevereiro.

As estatísticas do SINAPI são fundamentais na programação de investimentos, sobretudo para o setor público.

Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos.

Alta em fevereiro foi a 4ª menor entre Estados e DF

O índice de 0,27% de variação nos custos da construção civil no Amazonas, em fevereiro, na comparação com janeiro, foi o 4º menor entre as unidades da federação.

Os menores índices foram os do Acre, 0,2%, Piauí, 0,12% e Rio Grande do Sul, 0,11%; e os maiores foram os do Amapá, 4,91%, Sergipe, 1,31% e Maranhão, 1,18%.

Custo médio em Reais

O custo médio por metro quadrado da construção civil, no Amazonas, aumentou de R$ 1.475,32, em janeiro, para R$ 1.479,37, em fevereiro. No Brasil, este custo foi de R$ 1.533,96, em fevereiro.

No Amazonas, o custo médio do material de construção, por metro quadrado, caiu de R$ 917,65, em janeiro, para R$ 914,81,em fevereiro.

E o custo médio da mão de obra (m²) foi de R$ 564,56, em fevereiro, com alta, em relação a janeiro (R$ 557,67). Ou seja, o aumento nos custos da construção no Estado, em fevereiro, se deu pelo aumento do custo da mão de obra.

No Brasil, o índice da Construção Civil apresentou o custo médio de R$ 1.525,48, em janeiro e passou para R$ 1.533,96, em fevereiro.

O custo médio por metro quadrado dos materiais de construção, no Brasil, aumentou de R$ 915,79, em janeiro, para R$ 922,86,em fevereiro. Já o custo médio por metro quadrado da mão de obra no Brasil foi de R$ 609,69, em janeiro; e em fevereiro, R$ 611,10.

Custos da construção em comparação com Unidades da Federação

Considerando o custo médio da construção civil no Amazonas, de R$1.479,37, o Estado ficou numa posição intermediária (18ª) em relação às demais unidades da federação.

Os menores custos registrados em fevereiro foram os do Rio Grande do Norte (R$ 1.351,86), Sergipe (R$ 1.371,11) e Pernambuco (R$ 1.396,58). E os maiores, os do Santa Catarina (R$ 1.725,77), Rio de Janeiro (R$ 1.689,5) e Acre (R$ 1.632,71).

O custo médio do material de construção no Amazonas, de R$914,81, foi o 16º do ranking de custos, na comparação com os demais Estados e Distrito Federal.

Os menores custos de material foram observados no Rio Grande do Norte (R$ 845,35), Piauí (R$ 845,40) e em Pernambuco (R$ 872,30); e os maiores custos, no Acre (R$ 1.025,92), Tocantins (R$ 1.019,3) e Distrito Federal (R$ 1.006,32).

O custo médio da mão de obra no Amazonas, de R$564,56, foi o 17º entre as Unidades da Federação. Os menores custos de mão de obra foram os de Sergipe (R$ 493,63), Rio Grande do Norte (R$ 506,51) e Ceará (R$ 524,11); e os maiores custos, os de Santa Catarina (R$ 794,28), Rio de Janeiro (R$ 741,4) e São Paulo (R$ 695,52).

*IBGE AMAZONAS

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Prefeitura de Manaus impacta na criação de mais de 36 mil empregos na construção civil

Setor de serviços cresce 11,4% no Amazonas em 2021, segundo IBGE

PIB cresce 4,6% no ano de 2021 e supera perdas da pandemia