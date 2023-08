Celebrando 110 anos no Amazonas, Virrosas visa expandir negócio para Sul e Sudeste

A Virrosas conta hoje com 20 itens no portfólio e até o final de 2024 planeja triplicar o mix de produtos

Manaus (AM) – Tradicional empresa amazonense, a Virrosas completa, nesta quarta-feira (16), 110 anos de atuação contínua no desenvolvimento do Estado. A indústria, que iniciou as atividades, timidamente, no Centro de Manaus, trocou de endereço, expandiu as operações e tem conquistado novos mercados consumidores.

Em 1913, começou em um espaço pequeno, no térreo da casa do português Virgílio e da esposa, a espanhola Sabina Rosas, que ficava na Rua Miranda Leão. Posteriormente, foi instalada num imóvel maior, localizado na Rua Marcílio Dias, também no Centro de Manaus.

Inicialmente, fabricava licores e conhaques. A matéria-prima era importada da Europa. Os vinhos oriundos de Portugal vinham em barris, confeccionados em madeira de Carvalho, de 400 litros. Como os barris não tinham como retornar para a Europa, Virgílio Rosas teve a ideia de usá-los como equipamentos para produção de vinagre. Da inventividade para o reaproveitamento, nasceu a tradição de produção de vinagre com a marca de Virgílio Rosas.

Em 1951, um incêndio destruiu o patrimônio e as instalações da fábrica no Centro da capital amazonense. A fatalidade contribuiu para a troca de endereço e ampliação da produção. O avanço aconteceu graças à honradez da clientela.

“Minha tia contava que as chamas destruíram as anotações onde estavam relacionados os nomes dos clientes e os respectivos valores a serem cobrados. Não havia documentos que comprovassem as dívidas. Mas no dia acordado, os clientes, um a um, iam aparecendo e pagando. Foi com esse dinheiro que a família pôde reconstruir a empresa”, relembrou Carlos Monteiro.

Expansão

Diretoria da Virrosas em Manaus Foto: Divulgação

Ao longo dos anos, a Virrosas fixou a sede no Distrito Industrial e, posteriormente, no bairro da Compensa. O fundador Virgílio Rosas se aposentou por motivo de doença, vendendo a participação para o sócio Adriano Monteiro.

Atualmente, a Virrosas conta com 20 itens no seu portfólio e até o final de 2024 pretende triplicar o mix de produtos. A empresa genuinamente amazonense está presente nos estados do Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. O plano de expansão prospecta atendimento futuro do eixo Sul e Sudeste.

“Estamos em constante pesquisa porque o setor de alimentação é exigente. Recentemente, apresentamos um novo molho de pimenta murupi com tucupi para chefes de cozinha, em São Paulo. Foi um sucesso! O gostinho exótico do Amazonas, aliado à qualidade, agradou tanto que estamos pensando em investir nas regiões Sul e Sudeste do país”, avaliou Pedro Monteiro que, ao lado do sócio e primo Eduardo Monteiro, planejam a expansão da empresa.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

No Amazonas, empresas passam a aderir o uso de bermuda no trabalho devido ao calor excessivo

Amazonas segue como estado mais rápido em abertura de empresas na Região Norte

Empresa amazonense de produtos congelados expande atuação para Santarém, no Pará