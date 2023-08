Empresa amazonense de produtos congelados expande atuação para Santarém, no Pará

A expansão no Pará faz parte do plano de negócios da empresa, que pretende alcançar novos mercados no estado.

Santarém (PA) – A Natan Congelados está expandindo sua atuação na região Norte. A empresa amazonense, especializada em produtos de panificação e confeitaria, inicia esta semana a operação de distribuição em Santarém. Essa é a segunda cidade do estado do Pará que a Natan Congelados atua. A primeira foi Terra Santa.

A Natan Congelados possui 44 anos no mercado. O Grupo trabalha em duas frentes: a distribuição, para padarias, supermercados, lanchonetes, entre outros, e a venda no varejo, com quatro lojas próprias em Manaus e uma em Manacapuru, no Amazonas, além de mais uma em Boa Vista, em Roraima.

Segundo o diretor de Distribuição da Natan Congelados, Bruno Ribeiro, a expansão no Pará faz parte do plano de negócios da empresa, que pretende alcançar novos mercados no estado.

“Demos um passo importante com a chegada em Santarém, que é uma cidade com mercado bastante promissor. Em breve, teremos mais novidades”, destacou.

Inicialmente, o portfólio da Natan estará disponível em Santarém, em cinco parceiros dos segmentos de padaria e supermercado, que a partir de agora vão oferecer aos clientes pães e doces preparados a partir dos produtos congelados da empresa.

De acordo com Bruno Ribeiro, uma logística especial foi montada para atender os clientes de Santarém. O diretor de distribuição diz que o produto congelado é uma alternativa vantajosa para quem deseja empreender no segmento de alimentação, porque é algo prático de ser preparado, não exige experiência, além de economizar tempo. A Natan tem uma preocupação extra com a qualidade e com o frescor dos produtos, por isso oferece todo um acompanhamento para o empreendedor.

“Os clientes recebem suporte técnico para aprender a manusear e preparar os salgados, pães e bolos da melhor forma e, com isso, entregar ao consumidor final um alimento com boa apresentação e muito sabor”, explicou.

