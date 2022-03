De acordo com o general, o potássio é usado no mundo como fertilizante agrícola e é vital para a sobrevivência do agronegócio brasileiro

Liberação da exploração de potássio em Autazes é prioridade máxima, diz Hamilton Mourão

Para o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, a exploração de potássio na Foz do Madeira, abrangendo o município de Autazes, é prioridade máxima do Governo Federal, tendo em vista as altas demandas surgidas com o prolongamento do conflito Rússia e Ucrânia.

De acordo com o general, o potássio é usado no mundo como fertilizante agrícola e é vital para a sobrevivência do agronegócio brasileiro, que depende praticamente 100% do insumo.

Na última quinta-feira, a Câmara Federal aprovou urgência para a votação do projeto que libera a mineração na Amazônia e “institui a indenização pela restrição do usufruto de terras indígenas”.

Cinco deputados do Amazonas votaram pela urgência: Alberto Neto (Republicanos), Bosco Saraiva (SD), Pablo Oliva (PSL), Sidney Leite (PSD) e Silas Câmara (Republicanos).

Balança deficitária

O Ibram (Instituto Brasileiro de Mineradoras) considera mais do que importante a aprovação do projeto que libera a atividade mineradora em áreas restritas da Amazônia.

A exploração do potássio na região, além dos royalties a serem gerados em favor de Autazes e Nova Olinda do Norte, no Amazonas, ajudará a reduzir o preocupante deficit na balança comercial brasileira de fertilizantes.

O “xis” da questão

Conforme o Ibram, o deficit se agravará com a continuidade do conflito envolvendo Rússia e Ucrânia no Leste Europeu, responsáveis por 50% dos fertilizantes usados no agronegócio.

Dados da CNA (Confederação Nacional da Agricultura) apontam que a suspensão do fornecimento de fertlizantes ao Brasil aumentou o preço do insumo em 5,8%.

Enxurrada de filiações

Como divulgou ontem a coluna, o União Brasil, novo partido do governador Wilson Lima, realizará uma grande solenidade, ainda neste mês de março, para concretizar a filiação de prefeitos e ex-prefeitos à nova legenda de Wilson.

“Será uma enxurrada de filiações”, disse um deputado estadual que confirmou à coluna que seguirá o governador no União.

Além dos líderes interioranos, vários deputados assinarão ficha no União antes da Semana Santa chegar.

PTB com Wilson

Amigo do governador Wilson Lima, o líder evangélico Osvaldo Cardoso Neto assumiu o comando do PTB no Amazonas.

Pertencente à Igreja Sara Nossa Terra, Osvaldo não descarta concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa na corrida eleitoral deste ano.

Agenda de Bolsonaro

Em razão de compromissos assumidos previamente em outros estados, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), adiou a sua participação em evento que deveria ocorrer nos próximos dias, sobre a entrega de títulos de terra no sul do Amazonas.

O evento, agora, deverá coincidir com a assinatura, em Manaus, ainda em março, do novo decreto presidencial que excluirá a Zona Franca de Manaus da política que altera a alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

Repasse dobrado

Ao anunciar ontem, em solenidade no Teatro Amazonas, a realização do 55º Festival Folclórico de Parintins nos dias 24, 25 e 26 de junho, o governador Wilson Lima confirmou que os repasses financeiros para os bumbás Caprichoso e Garantido serão dobrados em relação a 2019.

Serão repassados R$ 10 milhões, sendo R$ 5 milhões para cada boi-bumbá.

Professores amotinados

Uma Assembleia Geral, marcada para o próximo dia 17, poderá determinar a realização de uma greve por tempo indeterminado envolvendo os professores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Inconformados com os rumos da universidade, os educadores se mobilizam também nos municípios de Humaitá, Parintins, Itacoatiara, Coari e Benjamin Constant.

Procon nas ruas

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, agentes do órgão intensificarão fiscalizações, neste final de semana, para coibir abusos no preço dos combustíveis no Estado.

Tão logo ocorreu o reajuste determinado pela Petrobras nas refinarias, o preço da gasolina disparou em Manaus para até R$ 7,49.

Jogo pesado

Por enquanto, os agentes do Procon cumprirão papel educativo, mas, conforme os abusos, o órgão adotará medidas duras, determinando o fechamento de postos.

Todos os postos que tiverem reajuste de preço deverão entregar ao Procon informações detalhadas sobre os valores de compra e venda nos últimos três meses.

David no “Show”

David Assayag será uma das estrelas entre os mais de 50 artistas que participarão do “Show da Vacinação”, neste sábado (12), em Manaus.

A campanha do Governo do Amazonas, coordenada pelas secretarias SEC, SES e SEMSA, promoverá a aplicação de doses contra a Covid-19 em sete casas de show da capital, das 9h às 16h, ao som de pagode, forró, boi-bumbá, sertanejo e arrocha.

O objetivo maior é a atualização do esquema vacinal da população a partir de 12 anos, incluindo a dose de reforço.

“Mulheres Inovadoras”

Em apoio ao “Programa Mulheres Inovadoras”, da Prefeitura de Manaus, o Casarão da Inovação Cassina vai sediar, na terça-feira (15), às 16h, o evento de divulgação da 3ª edição do programa.

O evento será gratuito e a inscrição poderá ser feita pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/3-edicao-do-edital-mulheres-inovadoras-encontro-manaus/1507483.

O programa é realizado em parceria com o Governo Federal visando estimular startups lideradas por mulheres, contribuindo para o aumento da representatividade feminina no cenário empreendedor nacional.

Zoneamento do Purus

Prosseguem as rodadas de reuniões sobre o plano de trabalho para a atualização do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) da região do Purus.

O plano está sendo discutido conjuntamente pelas secretarias Sedecti, Sema e Sepror empenhadas em estudos que envolvem a BR-319 e a Zona de Desenvolvimento Sustentável (ZDS) Abunã-Madeira.

Leia mais:

Wilson Lima passa Braga e arranca para disputa final do segundo turno

BR-319: O que ainda falta?

Mais conflitos ainda virão?