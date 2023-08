Especialista faz palestra gratuita focada no segmento de cabelo e barba, em Manaus

Manaus (AM) – Em Manaus, o Senac Centro recebe, nesta quinta-feira (17), às 18h30, uma palestra especial do cabeleireiro Bayard Neto, vindo do Senac Rio Grande do Sul. A ação ocorrerá Centro de Educação Profissional Fernando Alfredo Pequeno Franco, situado na Rua Saldanha Marinho, 410, Centro de Manaus.

O profissional compartilhará experiências e macetes para quem deseja se tornar especialista no segmento de cabeleireiro/barbeiro.

Palestra especial do cabeleireiro Bayard Neto Foto: Divulgação

A participação será totalmente gratuita, mas as inscrições são limitadas. Corra agora e garanta a sua vaga em nosso auditório: Link: https://forms.office.com/r/NbD5QdQaCb

*Com informações da assessoria

