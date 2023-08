Mais Inovação: Curso de programação incentiva a qualificação profissional tecnológica em Manaus

O curso foi criado com o intuito de incentivar e qualificar a população para obter melhor rendimento do profissional do mercado da inovação

Manaus (AM) – Inicia, nesta semana, as aulas das turmas três e quatro do “Curso Básico de Programação”, que faz parte do edital “Mais Inovação 2022” e ocorre na sede do Centro Universitário do Norte (Uninorte), na unidade 22, na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul.

Executado pela Federação Amazonense de E-Sports (Faesp), o curso foi criado com o intuito de incentivar e qualificar a população para obter melhor rendimento do profissional do mercado da inovação, além de introduzir conceitos que ajudem a preparar os profissionais para o mercado de trabalho.

“Estamos iniciando mais duas turmas do nosso proveitoso curso básico de programação, pois sabemos que a tecnologia está transformando rapidamente a maneira como vivemos e trabalhamos. Dessa forma, entendemos que a programação desempenha um papel fundamental nessa transformação. Independentemente de sua formação anterior ou experiência técnica, ele foi projetado para acolher a todos e fornecer uma base sólida para explorar esse precioso campo”, explicou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Segundo o facilitador e diretor do curso, Leandro Andrade, a turma três acontece no período matutino, das 8h às 12h, e a quatro das 13h às 17h, totalizando 30 alunos em cada.

Para o aluno Diego Campina de Souza, 29, o curso lhe beneficiará em sua nova jornada empreendedora. O estudante, que também já participou do curso “Mercado de Games”, pretende se engajar na área de programação.

“Estou realmente apreciando as aulas. Tenho a expectativa de adquirir um sólido entendimento em programação, o que permitirá me tornar um desenvolvedor e entrar na indústria de jogos. Meu objetivo é, eventualmente, estabelecer meu próprio empreendimento para obter retorno financeiro”, descreve Diego.

Durante esse percurso, os alunos irão aprender sobre a linguagem das máquinas e a arte de transformar ideias em código funcional. Por meio de projetos práticos e desafios estimulantes, eles ganharão confiança nas habilidades e estarão preparados para enfrentar os desafios do mundo digital.

Projeto

O projeto “Mais Inovação 2022” visa a oferta de curso de Linguagem de Programação, Pré-Aceleração de Startups, Formação C-Level Negócios, Inovathon e Introdução ao Mercado de Games, a fim de preparar e qualificar os profissionais para o mercado de tecnologia e inovação.

