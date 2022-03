Professor é morto por desobedecer toque de recolher no AM

Beruri (AM) – Um professor, identificado apenas como Reinaldo, foi assassinado com um tiro nas costas, no município de Beruri (distante a 173 quilômetros de Manaus). O corpo da vítima foi encontrado em uma estrada, na manhã deste sábado (12).

O crime aconteceu na madrugada deste sábado, quando o educador retornava para casa. A polícia informou que, segundo moradores, na área em que Reinaldo foi morto existe uma guerra entre facções criminosas. Por conta disso, desde o dia 10 março, os criminosos haviam determinado “toque de recolher” nas ruas.

A principal suspeita da motivação do crime é que o professor andou pelas ruas após o horário estabelecido pelos criminosos. A atitude causou a ira dos criminosos, que atiraram no crime devido à desobediência.

Outra suspeita é que o professor possa ter sido vítima de latrocínio – roubo seguido de morte – pois levaram a sua camisa, calça e o par de sapatos, sendo encontrado seminu. A Delegacia Integrada de Beruri está investigando o assassinato do professor, que era popular no município.

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Bebê morre após ser agredido pela mãe por mexer em maquiagem

Usando ‘chapolim’, suspeito é preso por furtos em carros de Manaus

Idoso “Americano” é morto a facadas na própria casa em Beruri (AM)