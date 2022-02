Idoso “Americano” é morto a facadas na própria casa em Beruri (AM)

Beruri (AM)- Francisco Pereira conhecido como “Americano” foi encontrado morto na manhã desde domingo (13) por vizinhos, na rua da Amizade, bairro São Francisco, em Beruri, distante 263 quilômetros de Manaus.

O idoso foi encontrado com várias perfurações de arma branca no pescoço. A Polícia Militar foi até o local e encontrou a vítima sem vida, dentro da residência. A suspeita é de latrocínio.

Comoção na comunidade

Nas redes sociais, amigos e familiares do idoso pedem justiça por sua morte. Segundo eles, Americano foi morto de forma covarde e sem possibilidade de defesa.

“Hoje Beruri está em luto, perdemos nosso querido amigo Americano, conhecido por muito, amado por todos, descanse em paz amigo. Pedimos agilidade das autoridades, e que os assassinos sejam descobertos e punidos logo”, comentaram os amigos nas redes sociais.

A Prefeitura Municipal de Beruri também lamentou a morte do morador. “É com profundo pesar o falecimento trágico e inesperado do Sr. Francisco Pereira. Neste momento de dor e consternação, nos unimos aos familiares e amigos do Sr. Americano, para transmitir nossas condolências e solidariedade, pedindo a Deus que conforte os corações de todos”, disse em postagem na página oficial.

“Quem teve coragem de fazer isso? Era um ser humano que não fazia maldade com ninguém”, disse outro morador do município.

Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local e já iniciaram as investigações.

