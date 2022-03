Bebê morre após ser agredido pela mãe por mexer em maquiagem

A mãe, de 23 anos de idade, confessou para policiais militares que bateu no filho após ele ter quebrado as suas maquiagens

Manaus (AM) – Um bebê de dois anos de idade, identificado como Anthony Guimarães Girão, morreu após ter sido agredido com uma ripa pela mãe. A criança, que teria quebrado as maquiagens da genitora, ainda foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (12).

Segundo Policiais Militares do Amazonas (PMAM), os médicos acionaram a equipe policial após constatarem inúmeras agressões pelo corpo do pequeno Anthony. Ao abordarem a mãe, de 23 anos de idade, ela confessou que bateu no filho após ele ter quebrado as suas maquiagens.

Minutos depois, a guarnição foi informada de que a criança não teria resistido aos ferimentos e vindo à óbito.

Com a fatalidade, a mãe recebeu voz de prisão e ficará à disposição da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA) para investigação do caso.

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Homem é executado a tiros em bar na Zona Sul de Manaus

Motorista de aplicativo é morto a tiros em oficina mecânica de Manaus

Suposto funcionário da Amazonas Energia lincha homem na BR 174