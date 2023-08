Corpo com sinais de espancamento é encontrado no bairro São Raimundo

Manaus (AM) – Um corpo do sexo masculino, ainda não identificado, com sinais de espancamento foi encontrado na manhã deste sábado (26), no bairro São Raimundo, Zona oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares, o homem seria um morador de rua e apresentava sinais de tortura. O corpo foi jogado no local, por volta de 2h, no bairro São Raimundo, nas proximidades da ponte, acesso pela rua 7 de maio.

Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pela manhã. Esse é o segundo corpo encontrado pelas proximidades.

