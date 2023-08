Duas vítimas fatais confirmadas em carro esmagado por carreta no Puraquequara

Manaus (AM) – Um homem identificado como Rosinaldo Viana Sarmento, de 51 anos, e uma mulher identificada como Francinalva Costa da Silva, de 37 anos, morreram, na noite de sexta-feira (25), após uma carreta esmagar o carro em que estavam, no ramal 9, na comunidade Bela Vista, na estrada do Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Rosinaldo era motorista de aplicativo e estava com uma passageira no momento do acidente. De acordo com testemunhas, o tanque da carreta se desprendeu e tombou por cima do veículo.

A esposa do motorista de aplicativo soube do acidente após entrar em contato com a empresa de rastreamento do veículo. A mulher informou que o carro estava parado há muito tempo e por se tratar de uma área vermelha, a empresa foi até o local e se depararam com o acidente.

No veículo também estava a passageira Francinalva Costa da Silva, de 37 anos. De acordo com a esposa de Rosinaldo, o marido estaria indo para casa quando resolveu fazer mais uma corrida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado e precisou do apoio de um guindaste para elevar o tanque da carreta de cima do carro. O trabalho de retirada durou mais de 4 horas.

Primeiras informações

Em vídeo divulgado, mostra o momento em que um carro foi esmagado por uma carreta no ramal 9, na comunidade Bela Vista, na estrada do Puraquequara, Zona Leste de Manaus, durante a tarde desta sexta-feira (25).

De acordo com informações preliminares repassadas por testemunhas, o caminhão estava carregado de óleo acabou caindo em cima do carro após o condutor da carreta tentar dar ré no veículo. O carro, modelo Fiat Argo, ficou completamente destruído.

O condutor do caminhão não foi localizado após o acidente.

