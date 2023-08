Aluno atingido por aparelho de academia volta a sentir as pernas

Regilânio da Silva Nascimento, que passou por acidente grave com aparelho de musculação, disse que não pretende desistir de andar

O aluno que foi atingido por um equipamento de academia e teve uma lesão gravíssima na coluna está voltando a sentir as pernas após uma cirurgia de reparação e sessões contínuas de fisioterapia, informa o G1, neste sábado (26).

O acidente aconteceu em 4 de agosto em uma academia em Juazeiro do Norte, no Ceará. Regilânio da Silva Nascimento, de 42 anos, estava sentado no aparelho quando uma barra que sustentava um peso de 150 quilos atingiu os ombros dele, fraturando a coluna.

Socorrido imediantamente, o homem passou por cirurgia no hospital Santo Antônio, localizado em Barbalha, cidade vizinha a Juazeiro do Norte. Após o procedimento de 4 horas, a equipe médica destacou que o quadro do paciente era estável, mas ele tinha menos de 1% de chance de voltar a andar.

Esperança

O ex-motorista de aplicativo tem comovido as pessoas por sua esperança e obstinação. Em entrevista ao Fantástico, em 13 de agosto, Regilânio mostrou fé na recuperação. “Senti a gravidade na hora. Nunca vi uma dor daquela, insuportável. Já veio na cabeça que eu não ia mais ter a possibilidade de andar. […] Mas não vou desistir, não. Vou voltar a andar.”

Ao comentar ao G1 sobre o tratamento, afirmou que a sensibilidade está voltando na parte externa das coxas. “Após a cirurgia, eu não sentia nada da cintura para baixo. Agora, já estou sentindo na lateral [parte externa] das coxas. A sensibilidade, a cada dia que passa, está aumentando. Se alguém toca, passa o dedo, eu já sinto”, relatou.

Fisioterapia

Regilânio faz sessões de fisioterapia de segunda a sexta com três profissionais diferentes: um se dedica a estimular o fortalecimento do tronco, outro, das pernas e um terceiro para mobilidade.

“Antes, eu tinha vários planos. Agora, meu único plano, único objetivo, é voltar a andar. Meus planos pararam todos no dia 4 desse mês”, contou Regilânio.

*Com informações do Metrópoles

