Vendedor de frutas é achado morto com faca cravada no pescoço em Maués

Maués (AM) – Um vendedor de frutas, até o momento não identificado, foi achado morto na madrugada de quarta-feira (7), na orla do bairro Maresia, no município de Mués (distante cerca de 258 quilômetros de Manaus).

De acordo com moradores, a vítima foi avistada já sem vida em uma poça de sangue e com uma faca cravada no pescoço. No local onde o corpo foi encontrado ninguém reconheceu a vítima ou sabia onde ela morava. Sabe-se apenas que ele usava uma bicicleta para vender frutas por Maués.

“Eu sei que é aquele rapaz, que vendia frutas em uma bicicleta cargueira. Andava por diversos locais aqui na cidade, vendendo os produtos dele. Parece que estava dormindo quando mataram ele com uma facada no pescoço e ninguém sabe o motivo”, disse uma internauta na publicação sobre o crime.

Após a ocorrência ser atendida pela Polícia Militar (PM), o caso foi levado para a 48ª Delegacia Independente de Polícia (DIP) de Maués, onde está sendo investigado.

