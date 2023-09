Travesti é morta a facadas e tem corpo jogado em rua do Cidade de Deus, em Manaus

A vítima foi morta com uma facada no peito, possivelmente por um homem com quem ela teria feito programa

Manaus – Uma travesti, até o momento não identificada, foi assassinada com uma facada e teve o corpo jogado de dentro de um carro, na manhã desta quinta-feira (7), na rua Goiás, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi morta com uma facada no peito, possivelmente por um homem com quem ela teria feito programa. Moradores do local chamaram as autoridades após o corpo dela ser desovado naquela rua.

No local, ninguém conhece a travesti que estava usando um vestido da cor rosa. Uma perícia foi realizada ainda no local onde a vítima foi achada e o caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo da travesti foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Após ser identificada, ela será enterrada pelos seus familiares.

