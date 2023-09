Veja momento em que brasileiro foge de prisão nos Estados Unidos; recompensa é de R$ 100 mil

Um vídeo divulgado por autoridades americanas mostra o momento em que Danilo Cavalcante, brasileiro de 34 anos condenado à prisão perpétua por homicídio da ex-namorada, escapa de um presídio nos Estados Unidos, no último dia 31 de agosto, autoridades estão oferecendo recompensa de US$ 20 mil (cerca de R$ 100 mil reais na cotação atual) por informações do foragido.

Entenda o caso

Cavalcante foi condenado à prisão perpétua por ter assassinado a ex-namorada Débora Brandão, a facadas, em 2021 o crime aconteceu na presença dos filhos da vítima.

A polícia americana está oferecendo uma recompensa de US$ 20 mil cerca de R$ 100 mil reais por informações que levem a prisão do foragido.

Agentes que cuidam do caso relatam Danilo foi visto com duas bolsas, que ele teria furtado durante a fuga, além de roupas e alimentos. — Estamos fazendo ele se mover, o que é bom. Não temos informação de que ele passou por um treinamento especial de sobrevivência. Ele está desesperado, não quer ser pego. Claro que esperávamos já tê-lo encontrado, mas ele não teve muito tempo para percorrer uma longa distância — afirmou Bivens.

Veja momento em que brasileiro foge de prisão nos Estados Unidos.pic.twitter.com/PKRIXegILZ — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 7, 2023

Escolas da região estão com aulas suspensas para que as buscas pelo brasileiro foragido possam ocorrer de maneira mais eficiente.

Segundo as autoridades Cavalcante escapou pelo telhado da prisão do condado de Chester, ele é considerado perigoso a divulgação do vídeo que mostra o preso se escondeu no pátio, antes de escalar duas paredes com agilidade sem danificar o muro ou a cerca de segurança do presídio.

Câmeras de segurança flagraram o Cavalcante perambulando pelas ruas com uma sacola autoridades apelaram para a mãe do brasileiro que enviou um áudio em português pedindo para que o filho se rendesse.

“Desesperado como ele deve estar, talvez ele mude de ideia ao ouvir sua mãe lhe dizendo para se render, que sua família se preocupa com ele. Talvez seja isso que o coloque no limite, onde podemos conseguir uma rendição pacífica”, disse um dos agentes em coletiva de imprensa.

Segundo a polícia, o fugitivo também é procurado por um assassinato ocorrido no Brasil.

*Com informações do UOL

Leia mais

Foragido da Justiça de Rondônia é preso em Lábrea, no interior do Amazonas

Foragido da Justiça por estupro de vulnerável é recapturado em Eirunepé

Vídeo mostra assassino de vigilante em fuga após crime em Manaus