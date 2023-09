Jovem quebra a cabeça de ex-padrasto para defender a mãe em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) – Um homem identificado como Kleberson, de 43 anos, foi espancado, pelo ex-enteado, na rua Dom Jorge, bairro Nogueira Junior, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

De acordo com informações de vizinhos, Kleberson foi a casa da ex-mulher e a agrediu verbalmente, revoltado com a situação, o filho da mulher reagiu e espancou o ex-padrasto com um capacete em defesa da mãe.

O homem foi encaminhado para o Hospital José Mendes, onde precisou ficar internado devido aos traumas na cabeça.

O suspeito ainda não foi encontrado e o caso segue sendo investigado.

