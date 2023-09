Cabeça humana é encontrada dentro de sacola no Tarumã, em Manaus

A cabeça, que aparenta ser de um individuo do sexo masculino, foi encontrada por moradores que passavam pelo local

Manaus (AM) – Uma cabeça humana, com identidade não identificada, foi encontrada dentro de sacola, neste sábado (9), em um rip-rap na rua da Paz, no Campos Sales, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares, moradores que passavam pelo local identificaram uma sacola roxa, por volta das 5h da manhã deste sábado, no meio fio e marcas de sangue no chão.

Ao olharem no interior da bolsa, encontraram uma cabeça humana. O crânio encontrado aparenta ser de uma pessoa do sexo masculino.

O membro foi removido pelo Instituto Medico Legal (IML) e o caso passa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios.

