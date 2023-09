Vídeo: Homem com facão tenta atingir policial em briga por cachorro e acaba morto

Policial estava no carro com a namorada quando atropelou o cachorro do homem em uma estrada de terra

Esmeralda (BH) – Um homem identificado como Moisés Felipe foi morto, na noite de sábado (9), em uma briga com um policial civil, na cidade de Esmeraldas, em Belo Horizonte. O policial dirigia a noite pela estrada quando quase atropelou um cachorro, ao descer do carro o policial foi surpreendido pelo homem que estava armado com um facão e sob efeito de drogas. A briga foi registrada em vídeo pela namorada do policial.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Moisés Felipe que estava armado com o facão, já havia se envolvido em outra confusão com familiares, na noite de sábado (9), que informaram à Polícia Militar (PM) que ele estava bêbado e sob efeito de drogas. Por esta razão a PM foi acionada.

Durante o patrulhamento na casa dos familiares, os policiais receberam informações de que um policial civil estava precisando de ajuda após ter sido ameaçado por um homem com um facão. A briga começou, após o policial quase atropelar um cachorro em uma estrada de terra, quando estava indo para casa junto com a namorada, que filmou a confusão.

Veja vídeo:

Vídeo: morador com facão tentar atingir policial após briga por cachorro e acaba morto na Grande BH



🎥Vídeo enviado à Itatiaia pic.twitter.com/TpJoFrhoFx — Itatiaia (@itatiaia) September 10, 2023

Quando o policial civil desceu do carro para ver se o cachorro estava bem, começou a ser questionado por Moisés que disse que o mataria, pois ele havia atropelado o animal, algo que não aconteceu. Na tentativa de conter as investidas de Moisés, o policial se identificou e pediu para que ele se afastasse. Nesse momento, ele tentou atingir o policial com o facão na região do pescoço que revidou com tiros.

Moisés foi atingido por quatro disparos e morreu no local. De acordo com o boletim de ocorrência, o policial civil chamou a polícia militar e também socorro médico para a vítima. O facão usado por Moisés foi recuperado pela polícia.

*Com informações de Itatiaia

