Homem apontado como membro de facção é executado com 12 tiros em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, ainda não identificado, foi executado com 12 tiros, na madrugada deste domingo (10), na rua Pastor Eurico Nelson, conjunto João Paulo II, Zona Norte de Manaus.

A vítima estava com as mãos amarradas, as calças abaixadas e com um bilhete supostamente do Comando Vermelho (CV) deixado sobre o corpo. Na mensagem dizia: “Morri porque matei irmão de camisa sem ordem dos amigos, CV AM”.

O corpo foi encontrado por um morador que passava pelo local e acionou a polícia. A perícia confirmou 12 perfurações de tiros no cadáver.

No momento que foi encontrado, a vítima usava apenas uma calça rajada e não portava nenhum documento de identificação.

