Raiff Matos destaca união de políticos conservadores em evento nacional

Evento contou com a participação das principais lideranças políticas conservadoras do país

Manaus (AM) – O vereador Raiff Matos (DC) destacou a articulação e a união dos políticos conservadores e de direita durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), realizada no Minascentro, em Belo Horizonte (MG), neste fim de semana.

“É uma grande alegria poder estar reunido com tantas lideranças. Um fim de semana de muito aprendizado e de fortalecimento de bandeiras. Que possamos estar cada vez mais fortes para a defesa da família e de um mundo mais seguro para as nossas crianças”, afirmou Raiff, que foi o único representante da Câmara Municipal de Manaus (CMM) no evento.

De acordo com Raiff, o evento contou com a participação das principais lideranças políticas conservadoras do país. No domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro também esteve presente, e destacou a importância da união dos conservadores.

Estiveram presentes, ainda, ainda os deputados federais Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro, André Fernandes, Nikolas Ferreira, Luiz Philipe, Filipe Barros, Helio Lopes e Júlia Zanatta; o senador Magno Malta; o governador de Minas Gerais, Romeu Zema; o secretário de Segurança de Minas Gerais, Rogério Greco; o deputado estadual de Minas Gerais, Bruno Engler; a influenciadora Bárbara Destefani, dentre outros palestrantes.

“Acredito que saio deste evento fortalecido para representar os eleitores conservadores e de direita de Manaus. Vamos avançar com a nossa pauta e a nossa bandeira para um Brasil mais alinhado com a defesa da família, da cultura conservadora e dos valores cristãos”, concluiu o vereador.

*Com informações da assessoria

