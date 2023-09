Mulher é presa após tentar matar colega durante desavença no AM

Vítima foi esfaqueada com golpes de faca após uma desavença

Pauini (AM) – Alcinete Rodrigues da Silva, de 32 anos, foi presa em flagrante nesta sexta-feira (29), por tentativa de homicídio cometido contra uma mulher de 22 anos. A prisão ocorreu no bairro Pantanal, em Pauini, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na madrugada daquele mesmo dia, momento em que a vítima foi esfaqueada com golpes de faca após uma desavença, possivelmente motivada pelo consumo de álcool e drogas.

“A vítima chegou a ser socorrida pelos policiais civis e militares quando fomos ao local apurar a ocorrência, mesma ocasião em que demos voz de prisão em flagrante a suspeita”, disse.

Alcinete responderá por tentativa de homicídio e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Suspeito de matar jovem com tiro na cabeça é preso em Manacapuru

Foragido suspeito de matar homem por discussão em posto é preso em Coari

Homem é preso suspeito de tentar matar a ex-namorada a terçadadas no Amazonas