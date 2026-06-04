RASTREAMENTO

Proprietário acompanhou a localização da motocicleta em tempo real. Um dos suspeitos tentou escapar pelo telhado de uma casa, mas moradores o localizaram e cercaram no bairro Aleixo.

Dois suspeitos de roubar uma moto acabaram espancados por moradores na noite de quarta-feira (3), no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. Durante a fuga, um deles chegou a subir no telhado de uma casa para tentar escapar, mas moradores o localizaram e cercaram.

Segundo testemunhas, a dupla abordou um motociclista e levou o veículo. Entretanto, a moto possuía rastreamento por GPS, o que permitiu à vítima acompanhar a localização em tempo real.

Com as informações do rastreador, o proprietário reuniu moradores da região e encontrou os suspeitos. Ao perceberem a aproximação do grupo, os dois abandonaram a motocicleta e tentaram fugir.

Um dos homens correu por ruas do bairro e subiu no telhado de uma residência. Ainda assim, moradores conseguiram encontrá-lo. Em seguida, a população passou a agredir os dois suspeitos.

A Polícia Militar chegou ao local, interrompeu as agressões e resgatou a dupla. Como os suspeitos sofreram diversos ferimentos, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

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