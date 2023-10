Mais da metade dos brasileiros diz que procurou crédito extra no último ano, mostra Serasa

Com 80%, o Amazonas é o segundo estado com mais consumidores que contratam e buscam limite extra

Três em cada quatro brasileiros dizem que já buscaram ou contrataram crédito em algum momento de sua trajetória financeira. Mais da metade deles (52%) afirma ter feito isso no último ano. Os dados foram divulgados pelo estudo “Finanças Regionais: as diferenças na relação com o dinheiro entre os Estados do Brasil”, realizado pela Serasa em parceria com a Opinion Box.

Os Estados com consumidores que mais contratam e buscam limite extra são Pará (83%), Amazonas (80%), Mato Grosso do Sul (80%), Rio de Janeiro (79%) e Goiás (79%). Alagoas, por sua vez, aparece no fim do ranking, com apenas 69%.

Cartão de crédito (53%) e empréstimo pessoal (48%) são os métodos mais populares no país. Além disso, os brasileiros afirmam que recorrem a crédito consignado (21%) e cheque especial (13%).

Conforme a pesquisa da Serasa, a busca por limite extra ocorre principalmente para pagar dívidas (35%), limpar o nome (21%) e pagar despesa inesperada (19%). Cuidar da saúde (12%), fazer compras de supermercado (10%) e empreender (10%) também figuram entre os principais motivos.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Somente 6 em cada 10 brasileiros organizam as finanças mensalmente, revela Serasa

99Negocia chega a Manaus e permite que passageiros e motoristas negociem valor das corridas

Serasa registra maior volume de negociações de dívidas da história entre julho e agosto