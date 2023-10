Somente 6 em cada 10 brasileiros organizam as finanças mensalmente, revela Serasa

Boa parte dos brasileiros está habituada aos planejamentos financeiros. O estudo “Finanças Regionais: as diferenças na relação com o dinheiro entre os Estados do Brasil”, realizado pela Serasa em parceria com a Opinion Box, mostra que seis em cada 10 pessoas (56%) afirmam que organizam suas finanças mensalmente.

O levantamento também identificou que 11% dizem que controlam o próprio dinheiro com frequência, mas esquecem ou pulam alguns meses. Outros 18% contam que só organizam as finanças esporadicamente ou quando sentem necessidade. Já 15% dos entrevistados afirmam que não têm o costume de se preocupar com o assunto.

Anotações em papel (42%), verificação de faturas de cartão (33%) e acompanhamento online de extrato bancário (29%) são os métodos mais comuns. Planilhas (20%) e aplicativos de controle financeiro (12%) também fazem parte da rotina dos brasileiros. Além disso, 10% dizem que organizam gastos utilizando apenas a memória.

Estados que mais organizam as finanças

Conforme o estudo da Serasa, os consumidores do Piauí têm a maior média nacional em relação ao controle mensal das finanças: 89%. Os moradores de São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás empatam em segundo lugar, com 88%, seguidos pelos de Santa Catarina e Paraná – ambos com 87%.

As populações de Rondônia (72%), Alagoas (78,5%) e Bahia (79%) são as que dizem menos se preocupar com o tema. Consumidores do Espírito Santo (80%) e Acre (80%) aparecem na sequência.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

99Negocia chega a Manaus e permite que passageiros e motoristas negociem valor das corridas

Serasa registra maior volume de negociações de dívidas da história entre julho e agosto

Procura por empréstimos cai 14% nos últimos 12 meses, aponta levantamento da Serasa