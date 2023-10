99Negocia chega a Manaus e permite que passageiros e motoristas negociem valor das corridas 

Manaus (AM) – A partir desta semana, os passageiros e motoristas parceiros da 99 em Manaus (AM), terão como negociar o valor de suas corridas, graças ao 99Negocia, que já atua em outros 343 municípios brasileiros. O serviço coloca o “controle” nas mãos dos usuários e condutores, permitindo que seja possível determinar o preço justo para cada viagem.

“Agora, mais do que nunca, se locomover pela cidade tornou-se uma experiência ainda mais personalizada e conveniente. Esta é a oportunidade perfeita para desfrutar de maior flexibilidade e autonomia em suas viagens diárias”, ressalta Leonardo Japur, diretor de estratégia e novas categorias da 99.

O serviço também está disponível em outros municípios da região, como Rio Branco (AC) e Parauapebas (PA) e Belém (PA).

Com o objetivo de atender cada vez mais às necessidades individuais das pessoas e melhorar a mobilidade urbana, o 99Negocia permite equilibrar preço e disponibilidade. Assim, como as demais categorias do aplicativo da 99, essa também possui mais de 50 recursos que garantem uma viagem segura e confiável para todos.

A ampliação é resultado de um marco da empresa, que este ano expandiu sua presença em 106%, se consolidando como o único aplicativo de mobilidade presente em mais de 3.300 municípios brasileiros e tornando-se líder em cobertura territorial no país em quatro e duas rodas.

“Reforçamos o nosso compromisso em continuar aprimorando a experiência de mobilidade de nossos clientes, estendendo sua presença e oferecendo conveniência a milhões de brasileiros por meio do 99Negocia. Entendemos que esse benefício trará oportunidade e clareza para um número maior de motoristas e passageiros, que poderão decidir os valores de maneira flexível”, finaliza Japur.

O serviço ainda permite que os passageiros e motoristas possam usufruir de maneira seguras de pagamento, incluindo PIX, dinheiro, cartão de crédito, débito e saldo da 99Pay para conveniência de todos os envolvidos.

Como funciona o 99Negocia

Para solicitar uma corrida da categoria nas cidades em que ela já está presente, o passageiro deve acessar normalmente o app da 99 e colocar o endereço de destino. Em sequência, dentre as categorias presentes, selecionar o 99Negocia e conferir o preço sugerido (calculado pelo algoritmo baseado pela distância).

O passageiro pode seguir com o preço sugerido ou fazer uma oferta diferente. Após a confirmação, os motoristas parceiros recebem a chamada e podem avaliar as informações do solicitante e da viagem, além de fazer uma contraproposta seguindo a necessidade do motorista. Se não houver acordo, o passageiro pode solicitar outro veículo.

Como no 99Negocia os valores são pré-negociados, a categoria não permite mudanças de rota ou desvios durante o trajeto. Além da nova modalidade de viagens, os motoristas parceiros e os passageiros continuam tendo à disposição todas as outras categorias da 99, como 99Pop, 99Comfort etc.

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.

*Com informações da assessoria

