Amazonas vence Paysandu no Mangueirão e encaminha acesso na Arena da Amazônia

Com gols de Igor Bolt e Sassá, Amazonas calou os paraenses no estádio Mangueirão; veja onde compras ingressos para decisão

Belém (PA) – A onça-pintada bateu o time paraense por 2 a 1, neste domingo (1), em confronto que decidia o destino do Amazonas rumo a Série B. O resultado deixa encaminhada uma classificação para a ‘segundona’, já que o time precisa apenas de uma vitória em casa em cima do lanterna Botafogo-PB, no próximo sábado (7), na Arena da Amazônia, para subir de divisão.

A partida não iniciou da melhor maneira para o time amazonense, o centroavante Mário Sérgio do clube paraense abriu o placar com gol de cabeça, aos 25 minutos. No entanto, o Amazonas provou ainda no primeiro tempo que não deixaria de somar pontos na ocasião. A onça-pintada teve dois gols anulados por impedimento e chegou ao gol de empate com belo chute de fora da área do atacante Igor Bolt, aos 44 minutos.

Na volta do intervalo, o Amazonas conseguiu suprimir completamente os esforços do Paysandu. Logo aos 11 minutos da segunda etapa, Sassá, o artilheiro da Onça-pintada, marcou e fez 2 a 1, após a bola sobrar na área em dividida.

O placar do jogo, contra o líder do grupo Paysandu, mostra a força do time amazonense que não fez um bom início de quadrangular. Agora, o Amazonas depende apenas de si mesmo para chegar na segunda divisão do campeonato brasileiro.

Venda de Ingressos para decisão

Patrocinador do Amazonas FC, o Grupo TVLar anunciou, na sexta-feira (29), que as lojas da rede vão ser pontos de vendas dos ingressos para o jogo do time amazonense contra o Botafogo da Paraíba, que vai acontecer no dia 07 de outubro na Arena da Amazônia, em Manaus.

Das 12h desta segunda-feira (02), até a véspera do jogo, na quarta-feira (06), o público pode adquirir os bilhetes nas lojas que ficam na Av. Cosme Ferreira, 5546, Zumbi dos Palmares; na Av. Noel Nutels, 1762 – Cidade Nova (Sumaúma Shopping); na Av. Djalma Batista, 2100 (Manaus Plaza) e na Avenida Eduardo Ribeiro, 351 – Centro.

As entradas custam R$ 50,00 a inteira e 25,00 a meia. A partida vale pela última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro e nela o Amazonas FC dá mais um passo na busca da liderança para conquistar o tão sonhado acesso à Série B da competição.

