Trio é preso e adolescente apreendido por assassinato brutal de mulher no AM

Alberto Pereira Pinheiro Neto, Carlos Santos da Silva, conhecido como “Mutuca”, e Nicolas Daniel da Costa Gomes, foram presos, e um adolescente de 16 anos foi apreendido na terça-feira (3), por envolvimento na morte de Lenice Lourenço de Lima, de 33 anos, com mais de 25 golpes de arma branca e estrangulamento, no município de São Sebastião de Uatumã, no interior do Amazonas.

De acordo com policiais civis do município, a vítima era testemunha ocular de um homicídio qualificado ocorrido no dia 31 de julho deste ano, que vitimou Diego Neves, onde parte dos indivíduos possuíam participação no crime. Em razão disso, ela passou a ser ameaçada de morte.

“Na segunda-feira (2), ela registrou Boletim de Ocorrência (BO) dizendo que indivíduos tentaram assassiná-la no último domingo, e também que estava sendo ameaçada constantemente. Cerca de duas horas depois, já à noite, recebemos denúncias anônimas que informaram ouvir gritos de socorro de uma mulher nas proximidades do igarapé do Pantanal”, informaram.

As equipes policiais seguiram em diligências até o local, mas não localizaram ninguém. Já na manhã seguinte, o corpo de Lenice foi encontrado no igarapé com sinais de tortura, estrangulamento e com mais de 25 golpes de faca.

No momento em que a vítima foi registrar o Boletim de Ocorrência, horas antes de ser brutalmente assassinada, ela informou o nome das pessoas que estavam lhe ameaçando de morte. Com base nisso, os policiais conseguiram efetuar a prisão de parte suspeitos que confessaram o delito e deram detalhes de como tudo ocorreu.

Eles também fazem parte de um ‘tribunal do crime’ no município, fazem cobrança, tendo participação em outras mortes na localidade em razão de dívidas com o tráfico de drogas.

O Alberto e o adolescente já são reincidentes em crimes de homicídio qualificado contra mulheres.

Flagrante

Alberto, Carlos e Nicolas foram autuados por homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores e foram encaminhados a audiência de custódia onde tiveram o seu flagrante homologado e suas prisões convertidas em Prisão Preventiva.

Já o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo a homicídio qualificado e associação criminosa, e ficará à disposição do Juizado Infracional.

Procurados

Outros dois identificados como Alain Mendonça Henrique e Alex Mendonça Henrique, estão sendo procurados por envolvimento na ação criminosa.

Quem tiver informações sobre o paradeiro deles, deve entrar em contato pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

*Com informações da assessoria

