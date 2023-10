Corpo encontrado em campo de areia estava enterrado em monte de oração

O corpo humano encontrado enterrado em um campo de areia localizado no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus, durante esta quarta-feira (4), foi deixado em um monte de oração. Próximo ao local, um facão foi encontrado.

De acordo com as testemunhas, o corpo foi encontrado por moradores no momento em que eles se encaminhavam para um monte de oração. Por conta do forte odor, os populares chamaram a polícia e a vítima foi encontrada sem vida, em uma cova rasa.

Ainda não há informações sobre o que motivou o crime, mas próximo ao local foi encontrado um facão, que foi possivelmente usado para cometer o homicídio. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

