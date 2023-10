Corpo de homem com marcas de facadas é achado em ramal da AM-010

O corpo de homem, ainda não identificado, foi encontrado durante a noite de segunda-feira (2), no ramal ZF7, na AM-010, no município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas.

Segundo a Polícia Civil, os agentes foram acionados para atender a ocorrência e encontraram o corpo sem vida, com marcas de facadas, mas até o momento não há informações sobre a motivação do crime.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Marido é suspeito de matar esposa a facadas uma semana após casamento

Homem é achado morto com marcas de facadas e atropelamento em Manaus

Homem é morto a facadas durante discussão em rua na Zona Leste de Manaus