Homem é espancado a pauladas e morre no bairro Compensa, em Manaus

Manaus – Um homem identificado como Eliomar Maia soares, de idade não informada, foi espancado até a morte, na rua Teixeira de Queiroz, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima foi agredida por diversos homens armados com pedaços de madeiras e morreu ainda no local.

A perícia foi ao local e constatou diversos ferimentos na cabeça do homem e também em outros partes do corpo dele. que foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

O caso da morte está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A família não falou se Elimar estava recebendo algum tipo de ameaça ou se tinha envolvimento com algum crime.

