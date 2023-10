VÍDEO: ‘Rolezinho’ de carros de luxo termina em acidente e morte na Sardenha

Na Sardenha, ilha italiana que fica no Mar Mediterrâneo, um passeio de carros de luxo terminou em acidente e na morte de duas pessoas. Vídeo registrado por um motorista que passava no local mostra o momento da colisão. As informações são do site Diario do Centro do Mundo.

Em meio aos carros de luxo, uma Lamborghini azul tentou ultrapassar uma van branca, mas uma Ferrari vermelha também tenta fazer o mesmo. Os dois se chocam e acabam acertando uma van, que capota na pista.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, as duas vítimas morreram carbonizadas e eram turistas suíços, um de 63 anos e o outro de 67 anos. As pessoas que estavam na Lamborghini e na van ficaram feridas e foram hospitalizadas.

Os carros estavam trafegando pela estrada estadual 195, na comuna de San Giovanni Suergiu, e participavam do “Sardinia Supercar Experience”, evento em que pessoas atravessam a ilha em carros de luxo para visitas turísticas.

