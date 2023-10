Manaus – Igor Marroque da Costa, de 28 anos, conhecido por “Cleuton”, está sendo procurado pela Polícia Civil (PC-AM) por envolvimento em um roubo praticado no dia 13 de setembro deste ano, na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, zona sul.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular da unidade policial, o infrator e outro indivíduo, ainda não identificado, entraram no estabelecimento com uma arma de fogo e roubaram vários aparelhos celulares, dinheiro e pertences das vítimas que estavam no local.

Homem é procurado por fazer assalto em churrascaria no Educandos, em Manaus. pic.twitter.com/h9r2KdbP4k — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 5, 2023

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações acerca da localização de Igor, que entre em contato pelo número (92) 99228-1161, disque-denúncia do 9° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

