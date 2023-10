Policiamento em jogo decisivo na Arena da Amazônia será reforçado

Com público estimado de 45 mil pessoas, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) está mobilizando um efetivo de mais de 180 policiais dos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM) e de Policiamento Especializado (CPE) para garantir a segurança dos torcedores que acompanharão o jogo decisivo entre o Amazonas Futebol Clube e o Botafogo da Paraíba, que acontecerá neste sábado (7), na Arena da Amazônia.

A partida, que tem implicações significativas para o cenário esportivo do Amazonas FC vai atrair torcedores de todo o estado, criando um ambiente festivo e competitivo.

O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, enfatizou o compromisso da instituição em garantir a segurança dos torcedores, jogadores e de todos os envolvidos no evento.

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com os organizadores do jogo para implementar um plano de segurança abrangente. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro para que os torcedores possam desfrutar do jogo com tranquilidade”, afirmou o comandante-geral.

O efetivo da PMAM estará distribuído estrategicamente em toda a área da Arena da Amazônia, com patrulhamento a pé, viaturas e equipes especializadas prontas para responder a qualquer situação de emergência. Além disso, serão instalados pontos de controle de acesso para garantir que todos os presentes no evento estejam em conformidade com as normas de segurança.

Medidas de segurança rigorosas, como a proibição de objetos perigosos como lançadores ou arremessadores de chama, hastes contundentes ou perfurocortantes, guarda-chuvas ou qualquer outro tipo de objeto com pontas metálicas que possam ser transformadas em armas, além de substâncias ilícitas, garrafas, copos ou qualquer outro objeto de vidro ou alumínio, serão aplicadas para manter um ambiente seguro para todos os presentes.

*Com informações da assessoria

