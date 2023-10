Jovem é morto com tiros na cabeça após suspeita de agredir namorada

Um jovem, sem identificação divulgada, foi morto com tiros na cabeça após supostamente agredir a namorada. O assassinato ocorreu na noite desse sábado (14), na cidade de Arapiraca, no agreste de Alagoas. Outra vítima também foi baleada na cabeça, mas foi socorrida em estado grave.

Segundo o relatório do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), cinco pessoas invadiram a residências onde as vítimas estavam e atiraram diversas vezes. Ainda no relatório, familiares informaram que antes da execução, o jovem teria agredido sua namorada com um soco no rosto. Após as agressões, ela teria ligado para o seu ex informando a situação e que “não aguentava mais”.

Conforme testemunhas, a segunda vítima seria padrasto do jovem que morreu. Ele foi atingido também na região da cabeça, mas foi socorrido com vida para o Hospital de Emergência do Agreste. Até o momento, não há informações sobre o atual estado de saúde do homem.

O corpo do jovem foi removido pelo Institulo Médico Legal (IML) após perícia da Polícia Técnico-Científica. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

